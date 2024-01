UPDATE 10:20 - Occidentul ar trebui să înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei şi să livreze Kievului rachete cu rază lungă de acţiune, ca răspuns la cele mai recente bombardamente ale Moscovei asupra Ucrainei, a declarat miercuri ministrul polonez al afacerilor externe Radoslaw Sikorski, informează Reuters.

UPDATE 8:00 - Explozii puternice au fost auzite în unele părţi din sud-vestul Rusiei şi în Crimeea ocupată, în cursul nopţii, transmite BBC.

Oficialii ruşi spun că oraşul de frontieră Belgorod, unde 25 de persoane au fost ucise sâmbătă, a fost atacat din nou, precum şi Sevastopol, în Crimeea, unde o rachetă ucraineană a fost doborâtă.

În ultimele zile, războiul aerian dintre Rusia şi Ucraina s-a intensificat.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că Rusia a folosit aproximativ 300 de rachete şi 200 de drone în cinci zile.

UPDATE 6:10 - Situație critică aproape de România. Rusia a decis să pună în Marea Neagră bombe împotriva navelor care transportă cereale din Ucraina. Acestea sunt aruncate din avioane și explodează atunci când o navă trece peste ele.

Rusia a decis să pună bombe ghidate împotriva navelor comerciale în apropiere de coastele României pentru a opri transportul cerealelor prin Marea Neagră către Ucraina.

UPDATE 5:00 - Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Volker Türk, a îndemnat marţi la o dezescaladare imediată a ostilităţilor dintre Rusia şi Ucraina, relatează AFP preluat de Agerpres.



Lovituri mortale au lovit marţi blocuri de locuinţe din Ucraina şi o regiune frontalieră rusă, în timp ce valuri de atacuri aeriene au rănit zeci de persoane şi au determinat Kievul să ceară Occidentului accelerarea livrărilor de arme.



"Escaladarea ostilităţilor este alarmantă, zeci de civili au fost ucişi în Ucraina şi Rusia. Dreptul internaţional umanitar interzice atacurile fără discernământ şi atacurile împotriva instalaţiilor civile", a declarat Biroul ONU pentru Drepturile Omului pe reţeaua socială X, fostă Twitter.

