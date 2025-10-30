UPDATE 22:10 - Investigație media: Comandanţii armatei ruse torturează şi execută soldaţii care refuză să lupte în Ucraina

Comandanţii ruşi execută sau trimit în mod deliberat la moarte soldaţii care refuză să lupte în Ucraina, potrivit unei noi investigaţii realizate de publicaţia independentă rusă Verstka, care prezintă o imagine sumbră a violenţei din cadrul armatei ruse, relatează The Guardian.

Bazându-se pe mărturiile soldaţilor aflaţi în serviciu, ale rudelor celor decedaţi, pe videoclipuri scurse şi pe înregistrări oficiale ale plângerilor, Verstka a relatat că a identificat 101 militari ruşi acuzaţi de uciderea, torturarea sau pedepsirea fatală a propriilor camarazi. Publicaţia a declarat că a verificat cel puţin 150 de decese, deşi consideră că numărul real este mult mai mare.

De la începutul invaziei ruseşti în Ucraina, au circulat pe scară largă relatări despre soldaţi ucişi de propriii lor camarazi şi despre aşa-numitele unităţi de blocare desfăşurate pentru a împiedica retragerea.

Kremlinul a respins în repetate rânduri acuzaţiile de indisciplină în rândul trupelor ruse, insistând că astfel de probleme sunt, dimpotrivă, răspândite în armata ucraineană.

Investigaţia Verstka pare însă să fie cel mai cuprinzător raport până în prezent, documentând un catalog detaliat al metodelor utilizate pentru a impune disciplina şi teroarea în rândul trupelor.

Verstka citează mărturiile unor soldaţi potrivit cărora comandanţii lor au numit aşa-numiţi „executori” care să deschidă focul asupra celor care voiau să renunţe şi să le arunce ulterior cadavrele în râuri sau morminte superficiale, înregistrându-i ca morţi în luptă.

Alte relatări descriu comandanţi care folosesc drone şi explozibili pentru a „termina” soldaţii răniţi sau care se retrag. În mai multe cazuri, ofiţerii ar fi ordonat operatorilor de drone să arunce grenade asupra propriilor oameni, disimulând aceste execuţii ca fiind lovituri pe câmpul de luptă.

UPDATE 21:30 - Orban îi va cere lui Trump excepții pentru Ungaria în aplicarea sancțiunilor împotriva Lukoil și Rosneft

Ungaria speră să fie exceptată de la aplicarea sancțiunilor impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, astfel încât să poată continua să importe petrol și gaz natural din Rusia. Acest subiect va fi abordat de premierul ungar Viktor Orban la întâlnirea pe care o va avea cu președintele american Donald Trump pe data de 7 noiembrie, la Casa Albă.

”Obiectivul nostru este ca președintele Trump să își mențină poziția (cu privire la situația specială a Budapestei) și ca Ungaria să poată beneficia de o excepție în sancțiunile americane, chiar dacă ultimele sancțiuni ale SUA împotriva Rusiei nu afectează direct aprovizionarea Ungariei cu petrol și gaz natural din Rusia” a declarat joi șeful de cabinet al lui Orban, Gergely Gulyas, potrivit agenției EFE.

UPDATE 17:30 - Un spion rus a fost condamnat în Germania, în timp ce alţi trei suspecţi îşi aşteaptă sentinţa

Un german de origine rusă a fost condamnat, joi, la Munchen la şase ani de închisoare pentru spionaj şi planificarea unor atacuri incendiare asupra instalaţiilor militare şi căilor ferate din Germania. De asemenea, la Frankfurt a început procesul a trei bărbaţi acuzaţi de spionaj în profitul Rusiei, relatează Reuters.

Alți doi complici în cazul de la Munchen au primit pedepse cu suspendare de 12 şi respectiv şase luni.

Procurorii au declarat că principalul inculpat, numit doar Dieter S., în conformitate cu legislaţia germană, a studiat infrastructura militară din Germania timp de şase luni, începând cu sfârşitul anului 2023, şi a primit ajutor de la complicii săi în ultimele săptămâni înainte de arestarea sa.

„Instanţa a constatat că acuzatul Dieter S., dar şi complicii săi, aveau ca scop să răspândească frica în rândul populaţiei, cu scopul final de a declanşa o decizie politică de a înceta sprijinul acordat Ucrainei”, a declarat purtătorul de cuvânt al instanţei, Laurent Lafleur.

Serviciile de securitate din întreaga Europă au avertizat asupra unei ameninţări crescânde din partea agenţiilor de informaţii ruseşti, care, potrivit acestora, încearcă să descurajeze puterile occidentale să sprijine Ucraina împotriva invaziei pe scară largă lansate de Rusia în februarie 2022.

Între timp, joi, un tribunal din Frankfurt a început procesul a trei bărbaţi – un cetăţean ucrainean, unul armean şi unul rus – acuzaţi de spionaj şi, posibil, de planificarea uciderii unui soldat ucrainean în Germania.

UPDATE 14:32 - Ministrul dezvoltării german, într-o vizită la Kiev pentru a impulsiona investițiile în Ucraina

Ministrul dezvoltării german, Reem Alabali Radovan, a sosit joi la Kiev într-o vizită destinată să impulsioneze companiile germane să investească în Ucraina, în încercarea de a consolida sprijinul pentru țara devastată de război, potrivit dpa.

UPDATE 12:05 - Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei

Rusia a lansat un atac combinat cu rachete și drone împotriva mai multor regiuni ale Ucrainei la primele ore ale dimineții de joi, ceea ce a obligat autoritățile ucrainene să modifice orarul anumitor trenuri și să restricționeze alimentarea cu energie electrică la nivel național, relatează EFE și Reuters.



În urma acestui atac, unele zone din Vinița (centru) au rămas fără electricitate, apă și încălzire, în timp ce în orașul Zaporojie -centrul administrativ al regiunii cu același nume - aproape de linia frontului din sud-estul Ucrainei, au fost rănite 15 persoane, între care șase copii. Atacul a avariat cinci clădiri de apartamente și instalații de infrastructură, a indicat Ivan Fedorov, guvernatorul orașului aflat sub controlul Kievului.

UPDATE 10:05 - Președintele american Donald Trump a dispus ca Pentagonul să înceapă „imediat” testele cu arme nucleare, motivând că alte țări desfășoară acțiuni similare.

Anunțul a fost făcut pe rețeaua sa de socializare, TruthSocial. Potrivit liderului de la Casa Albă, Statele Unite „dețin mai multe arme nucleare decât orice altă țară”, o superioritate obținută prin modernizarea arsenalului în timpul primului său mandat. „Din cauza puterii lor distructive uriașe, am fost reticent să fac asta, dar nu am avut de ales! Rusia este pe locul al doilea [ca număr de focoase nucleare], iar China se află mult în urmă, dar în cinci ani vor ajunge la același nivel”, a declarat Trump.

UPDATE 8:53 - Pene masive de curent în Ucraina după un nou atac cu rachete și drone lansat de Rusia

Rusia a lansat în noaptea de miercuri spre joi un atac de amploare cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, provocând pene de curent de urgență în majoritatea regiunilor țării, potrivit operatorului național de energie Ukrenergo.

Atacurile au vizat infrastructura energetică ucraineană, determinând autoritățile să impună întreruperi de urgență ale alimentării cu energie electrică „în majoritatea regiunilor Ucrainei”, a anunțat compania de stat Ukrenergo joi.

UPDATE Apărarea ucraineană se prăbușește în jurul Pokrovsk, în timp ce Putin revendică încercuirea orașului

Potrivit informațiilor publicate de The Kyiv Independent, forțele ruse au intensificat ofensiva în zonă, iar președintele Vladimir Putin a declarat că orașul este „complet încercuit”. Surse militare indică faptul că Rusia a mobilizat unități proaspete și echipamente grele, inclusiv artilerie și blindate, pentru a rupe liniile de apărare. Deși orașul nu este complet izolat, rutele de aprovizionare sunt tot mai vulnerabile, iar evacuarea civililor devine din ce în ce mai dificilă.

UPDATE Ucraina închide ambasada din Cuba, acuzând recrutarea militară rusă pe teritoriul cubanez

Ucraina a decis să închidă ambasada sa din Cuba, invocând motive de securitate națională și acuzații grave privind recrutarea de mercenari pentru armata rusă. Potrivit Ministerului ucrainean de Externe, decizia vine în contextul în care autoritățile cubaneze nu au luat măsuri suficiente pentru a opri activitățile de recrutare desfășurate de Rusia pe teritoriul insular.

Ministerul a transmis că „închiderea ambasadei este un pas necesar în fața amenințărilor directe la adresa securității naționale”, subliniind că Ucraina nu poate tolera implicarea indirectă a altor state în sprijinul agresiunii ruse. Cuba a negat acuzațiile.