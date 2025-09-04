UPDATE 9:00 - Maria Zaharova: Trupele străine de menținerea păcii în Ucraina sunt „inacceptabile”

Rusia respinge ideea ca trupele străine de menținere a păcii să asigure un acord de încetare a focului sau de pace în Ucraina, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de agențiile ruse de presă, transmite Kyiv Independent.

„Rusia nu intenționează să discute intervenția străină în Ucraina, care este fundamental inacceptabilă și subminează toată securitatea, sub orice formă sau format”, a spus Zaharova.

Replica purtătoarei de cuvânt a MAE rus vine ca urmare a anunțului președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen, care a spus că Europa discută un plan postbelic de trimitere a trupelor în Ucraina.

„Judecând după pierderile Ucrainei, Comisia Europeană s-a întrecut pe sine. (Von der Leyen) a adăugat, de asemenea, în mod militant, că organismul pe care îl conduce va studia noi surse de finanțare pentru forțele armate ucrainene și a subliniat că prima linie de apărare în Ucraina este o armată ucraineană puternică, iar a doua este o coaliție multinațională formată din țările dispuse să acționeze, cu sprijinul americanilor”, a transmis Zaharova, citată de TASS.

UPDATE 8:00 - Rusia a denunţat joi ca „garanţii periculoase pentru continentul european” asigurările solicitate de Kiev în cadrul unui acord de soluţionare a conflictului din Ucraina, scrie AFP.

Purtătoarea de cuvânt a diplomaţiei ruse, Maria Zakharova, a repetat că Rusia consideră „absolut inacceptabile” garanţiile de securitate solicitate de preşedintele Volodimir Zelenski şi care urmează să fie discutate joi în cadrul unei reuniuni a „Coaliţiei voluntarilor”.

UPDATE - Liderul de la Kiev consideră că în Ucraina ar putea fi realizabil scenariul din Coreea de Sud, când, după încheierea războiului intercoreean, nu a fost semnat niciun tratat de pace, dar ţara a reuşit să atingă prosperitatea, potrivit unui interviu pe care liderul de la Kiev l-a acordat pentru presa franceză.