UPDATE 9:17 - Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina

Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina, anunţă marţi un deputat sud-coreean, Lee Seong-kweun, care citează serviciile sud-coreene de informaţii, în urma unei reuniuni cu acestea, relatează AFP.

UPDATE 9:12 - Orașul rusesc Rostov, atacat cu drone, de Ucraina: peste 300 de persoane, evacuate

Peste 300 de persoane au fost evacuate din apartamentele, în noaptea de luni spre marți, după un atac cu dronă ucraineană asupra capitalei regiunii Rostov, a declarat marți guvernatorul interimar, potrivit Reuters.

Ministerul rus al Apărării a anunțat că unitățile de apărare aeriană au distrus 13 drone ucrainene deasupra regiunii Rostov în cursul nopții. Nu a precizat câte drone au fost detectate.

UPDATE 8:50 - Atac cu drone al rușilor în Ucraina, soldat cu victime într-un oraș de lângă Kiev și în Sumi

Pentru a doua noapte consecutivă, rușii au atacat cu drone orașul Bila Tserkva din regiunea Kiev, a anunțat un oficial ucrainean. De asemenea, rușii au atacat cu drone clădirile nerezidenţiale din Sumi. Atacul a provocat un incendiu. „Din păcate, există victime şi se ştie că o persoană a murit”, a transmis şeful interimar al Consiliului Local din Bila Tserkva, Volodimir Vovkotrub, pe Facebook, citat de Ukrinform.

ȘTIREA INIȚIALĂ

„Loviturile sale au erodat nu doar rezistența fizică a Ucrainei, ci și forța sa morală”, subliniază acesta. Potrivit lui Hastings, în acest moment, mulți sunt dispuși să accepte că, pentru a ajunge la un acord de pace, Ucraina va trebui să facă sacrificii, ceea ce este în mod evident nedrept, având în vedere că Rusia nu are niciun drept asupra unui singur milimetru din teritoriul ucrainean.

Totuși, acest lucru face parte din realitatea cu care se confruntă lumea astăzi, iar succesul în rezolvarea crizei depinde de identificarea unor „măsuri suficient de puternice” pentru a forța Kremlinul să accepte condiții acceptabile pe termen lung, inclusiv ridicarea sancțiunilor economice occidentale. „Este o sarcină extrem de dificilă”, concluzionează expertul citat de adevarul.ro.

După întâlnirea de la începutul lunii august de la Anchorage, Alaska, unde oficiali americani și europeni au discutat despre o posibilă soluție la conflictul din Ucraina, Steve Witkoff, reprezentantul special al lui Donald Trump, a declarat că discuțiile cu Putin au reprezentat un „progres epic”. Conform acestuia, Rusia a fost de acord să adopte un lege care să-i interzică extinderea teritorială în Ucraina după un eventual acord de pace. „Un pas important”, a spus Witkoff. Însă majoritatea celor care au analizat declarațiile sale au considerat că acestea reflectă mai mult o abordare idealistă și nu o viziune realistă asupra crizei.

Pentru Putin, ideea „Rusiei mari” prevalează

„Ce rămâne neschimbat în această tragedie ucraineană este voința neclintită a lui Putin, care este dispus să calce peste cadavre pentru a-și impune viziunea unei «Mari Rusii»”, continuă Hastings. Preocupările economice sau posibilele colapsuri financiare nu îl tulbură deloc pe liderul de la Kremlin. În schimb, el pare să considere că posibilele pierderi economice nu reprezintă decât un preț mic pentru o cauză pe care o vede ca fiind inevitabilă.

Chiar și în fața prognozelor pesimiste din 2022, care indicau un posibil colaps al economiei rusești, Putin nu pare să își modifice cursul. Din contră, continuă să propage ideea unei Rusii puternice, aflate în fața unui Occident din ce în ce mai divizat și nesigur.