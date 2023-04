Rapperul american P.Diddy a dezvăluit că îi plăteşte muzicianului englez Sting suma de 5.000 de dolari pe zi pentru fragmentul împrumutat dintr-o piesă celebră a trupei The Police din 1983, "Every Breath You Take", pe care l-a inclus în cântecul său din 1997 I`ll Be Missing You".

P.Diddy a făcut această dezvăluire pe Twitter miercuri, ca răspuns la reapariţia în spaţiul public a unor secvenţe dintr-un interviu pe care Sting l-a acordat în 2018 în emisiunea radiofonică "The Breakfast Club".

În mesajul lui de pe Twitter, P. Diddy a spus că îi plăteşte lui Sting suma de 5.000 de dolari pe zi după ce a preluat fără permisiunea starului englez un fragment din cântecul "Every Breath You Take".

Întrebat dacă P.Diddy îi plătește 2.000 de dolari pe zi, Sting a confirmat în emisiunea din 2018. P.Diddy îi plătește această sumă pentru fragmentul preluat din piesa trupei The Police şi utilizat apoi în cântecul său I`ll Be Missing You".

Sting a răspuns afirmativ - "da, pentru tot restul vieţii sale" - şi a râs apoi, înainte de a confirma faptul că P.Diddy i-a cerut permisiunea pentru acel fragment abia după lansarea oficială a piesei sale din 1997.

Lansat în mai 1983, "Every Breath You Take" a fost cel mai mare hit al fostei trupe a muzicianului Sting, The Police, şi a rămas pe primul loc în topul american Billboard timp de opt săptămâni în acel an, câştigând totodată două premii Grammy. Single-ul a ajuns pe prima poziţie şi în clasamentele muzicale din Marea Britanie, Canada şi alte ţări.

Single-ul I`ll Be Missing You, înregistrat de P.Diddy, Faith Evans şi grupul vocal 112, a fost lansat după aproape exact 14 ani ca un tribut adus unui bun prieten al lui P.Diddy, rapperul Notorious B.I.G., care fusese împuşcat cu două luni mai devreme în urma unei crime ce a rămas neelucidată până în zilele noastre. Cântecul a devenit un hit şi mai mare decât piesa originală, ocupând primul loc în topul american timp de 11 săptămâni şi ajungând pe prima poziţie în clasamentele muzicale din numeroase ţări ale lumii.

Iniţial, Sting nu a fost creditat pentru acest cântec şi a decis să îl dea în judecată pe P.Diddy, însă, potrivit dezvăluirilor sale, diferendul dintre cei doi artişti a fost rezolvat foarte repede.

Starul britanic a mai spus, in interviul din 2018, că nu are resentimente faţă de P.Diddy şi a adăugat că „suntem foarte buni prieteni acum”. "A fost o versiune frumoasă a acelui cântec", a mai spus Sting.

Probabil, un procent important din suma zilnică de 5.000 de dolari plătită de P.Diddy ajunge la Universal Music Publishing, care a cumpărat anul trecut cântecul "Every Breath You Take" alături de majoritatea pieselor din catalogul muzical al lui Sting în urma unei tranzacţii estimate la aproximativ 350 de milioane de dolari. Deşi termenii acordului nu au fost dezvăluiţi, se pare că Sting a păstrat cel puţin o parte din drepturile de publishing şi de compozitor asociate acestui cântec şi catalogului său muzical, potrivit revistei Variety, relatează agerpres.ro.

Acordul global include toate piesele solo ale cântăreţului Sting şi pe cele lansate alături de trupa The Police, cuprinzând numeroase titluri de succes, precum "Roxanne", "Every Breath You Take", "Shape Of My Heart", "If I Ever Loose My Faith In You", "Fields of Gold", "Desert Rose", "Message in a Bottle", "Englishman in New York" şi "Every Little Thing She Does Is Magic".

În aceste condiţii, artistul englez va continua, probabil, să primească o parte consistentă din redevenţele pieselor sale deja înregistrate şi din încasările obţinute din reutilizarea lor.