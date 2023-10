Vladimir Putin a anunțat că Rusia ar putea reveni la testarea armelor nucleare și s-ar putea retrage din Tratatul pentru interzicerea totală a experienţelor nucleare (CTBT).

PUTIN, anunț despre retragerea Rusiei din Tratatul privind interzicerea testelor nucleare

Rusia pregătește ieșirea din Tratatul privind interzicerea testelor nucleare. Mutarea lui Putin devine deja transparentă și foarte periculoasă prin acțiunile din ultimele zile. Mai ales că Rusia, care a moștenit armele nucleare ale fostei Uniuni Sovietice, are unul dintre cele mai mari depozite de focoase nucleare din lume.

Putin a declarat joi, la Soci, că doctrina nucleară a Rusiei nu are nevoie de actualizare, dar că nu este încă pregătit să spună dacă Rusia trebuie sau nu să reia testele nucleare. Șeful Kremlinului a spus că Rusia ar trebui să analizeze revocarea ratificării Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare (CTBT) și a amintit că Statele Unite l-au semnat, însă nu l-au ratificat.

Despre intenția lui Putin de a ieși din Tratatul privind interzicerea testelor nucleare a vorbit și președintele parlamentului rus, potrivit Reuters. Informația a fost confirmată și de site-ul independent de știri Meduza, interzis de ruși.

Putin chiar a avertizat Occidentul cu privire la un „răspuns” legat de presiunea de a „încheia războiul”. El a anunțat că Rusia va desfășura teste „în curând” cu o rachetă cu propulsie nucleară. În plus, Putin nu a dorit să excludă posibilitatea de a efectua teste cu arme nucleare, pentru prima dată în mai bine de trei decenii.

Putin afferma che la Russia ha testato con successo il suo missile cruise a propulsione nucleare (Burevestnik/Skyfall). Non è molto chiaro a cosa, quando e dove si riferisca, visto che non risulta alcun test recente effettuato.

„Există o presiune militară și politică în continuă creștere din Occident. Trebuie să răspundem. Am spus de multe ori că nu noi am început războiul în Ucraina. Dimpotrivă, încercăm să-i punem capăt. Occidentul și-a pierdut simțul realității. Conflictul ucrainean nu este despre teritorii. Problema este despre ordinea globală”, a mai declarat Putin, la conferința organizată de Clubul Valdi la Soci.

La doar câteva ore după anunțul lui Putin, șeful parlamentului rus, Viaceslav Volodin, a declarat că șefii legislativului vor lua în considerare rapid necesitatea de a revoca ratificarea tratatului de către Rusia.

„Conducerea parlamentului rus va lua în considerare revocarea ratificării Tratatului de interzicere a testelor nucleare (CTBT) la următoarea reuniune a legislativului”, a declarat vineri președintele parlamentului rus, Viaceslav Volodin.

„Situația din lume s-a schimbat. Washington și Bruxelles au declanșat un război împotriva țării noastre”, a spus Volodin.

„La următoarea reuniune a Consiliului Dumei de Stat, vom discuta cu siguranță problema revocării ratificării Tratatului de interzicere completă a testelor nucleare”, a mai anunțat șeful parlamentului rus.

Declarațiile lui Volodin vin după ce președintele Vladimir Putin a vorbit deja, de joi, despre posibilitatea ca Rusia să reia testele nucleare și a subliniat că Senatul Statelor Unite nu a ratificat încă CTBT.

O reluare a testelor nucleare de Rusia, Statele Unite sau ambele mari puteri ar fi profund destabilizatoare într-un moment în care tensiunile dintre cele două țări sunt mai mari decât oricând de la criza rachetelor din Cuba din 1962, comentează Reuters.

Rusia a testat o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară - Burevestnik

Preşedintele Vladimir Putin a declarat joi că Rusia a testat cu succes o nouă rachetă strategică puternică şi a refuzat să excludă posibilitatea ca Moscova să efectueze teste de armament care să implice explozii nucleare, pentru prima dată după mai bine de trei decenii, relatează The Guardian.

Putin a confirmat joi că Moscova a testat cu succes Burevestnik, o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară şi capacitate nucleară, cu o rază de acţiune potenţială de multe mii de kilometri.

Publicația americană The New York Times a fost prima care a relatat despre posibile pregătiri de teste nucleare. Jurnaliști iamericani au scris săptămâna aceasta că, potrivit unor imagini din satelit care surprind o activitate specifică într-o bază bază rusă de lansare din Arctica, Moscova ar fi pe cale să pregătească sau poate a şi efectuat un nou test cu o rachetă de croazieră cu propulsie nucleară, cunoscută sub numele de Burevestnik.

Imaginile din satelit au surprins „deplasări de avioane şi vehicule ”asemănătoare pregătirilor făcute înainte de testele nucleare din 2017 şi 2019. Despre racheta de croazieră cu propulsie nucleară, Putin a vorbit prima dată în 2018, potrivit NYT, la prezentarea unui număr de cinci arme strategice ale Rusiei. Burevestnik ar fi fost testată de 13 ori, dar fără succes, în perioada 2017-2019, potrivit organizației nonguvernamentale Nuclear Threat Initiative, citată de NYT.