Confruntarea serviciilor secrete din Rusia cu cele occidentale a revenit la primele semne că Putin vrea să-și extindă influența în statele din Europa. Una dintre țările preferate de spionii ruși pentru a se infiltra în birourile de la Bruxelles și în unitățile NATO este Bulgaria. Cu un sistem politic corupt, țara a fost controlată mai bine de un deceniu de agenți ai serviciilor de informații al armatei ruse. Dar, rând pe rând, mai multe rețele de spionaj rusesc au fost demontate de serviciile occidentale și locale. În primăvara lui 2021, șase agenți pro-ruși au fost reținuți de forțele de ordine bulgare. Trei dintre ei erau angajați cu responsabilități importante în Ministerul Apărării.



Și România este o țintă pentru spionajul rusesc. În aprilie 2021, autoritățile de la București au luat decizia de a-l expulza pe Alexey Grishaev, atașat diplomatic al Ambasadei Ruse, pentru că a încercat să recruteze doi oficiali din guvern, cu scopul de a obține date despre strategia de securitate a României și despre NATO.



La mai puțin de o lună de la începutul războiului din Ucraina, în martie 2022, ofițerii Serviciului Militar de Informații din Bratislava au făcut percheziții la mai multe adrese, iar mai multe persoane eu mers la audieri. Șeful poliției din Slovacia a spus atunci că două dintre ele au fost puse sub acuzare pentru spionaj și luare de mită. Oamenii ar fi căutat și strâns informații de importanță strategică, date clasificate ca secrete de stat, despre Slovacia, forțele sale armate și NATO. Informațiile ar fi fost predate ofițerilor sub acoperire care aveau sediul în Ambasada Rusiei din Bratislava, în schimbul unor sume de bani.



Pe parcursul anului 2022, cel puțin alte patru rețele ruse de spionaj au fost anihilate în interiorul Uniunii Europene. Acestea funcționau în Ungaria, Slovacia, Germania și Lituania, conform unui studiu publicat pe contul de Twitter „Russian Spies in Europe”. Din rețelele de spionaj, 400 de agenți ruși care aveau acoperire diplomatică au fost expulzați din statele occidentale.