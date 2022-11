Disperarea locuitorilor din mai multe regiuni din China a ajuns la cote maxime. Revoltați de măsurile introduse din cauza coronavirusului, oamenii au ieșit în stradă și au atacat poliția.

UPRISING: Guangzhou citizens flip police cars qnd tear down COVID barriers.

Tensiunile cresc de la o zi la alta în regiunile în care locuitorii se află în carantină. Oamenii se plâng că nu mai sunt plătiți dacă nu se prezintă la serviciu, că au rămas fără mâncare, iar între timp, prețurile în magazine au crescut alarmant.

China se confruntă din nou cu o explozie a cazurilor de Covid, la trei ani de la apariția primului caz în Wuhan.

Riot or protests in Haizhu?

This morning, November 15, a large number of special police officers were seen in Haizhu District, Guangzhou.