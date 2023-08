În clipul preluat dintr-un interviu cu bloggerul militar Semion Pegov, publicat iniţial pe 29 aprilie, Prigojin afirma că Rusia este în pragul dezastrului deoarece conducerea militară îi îndepărtează treptat pe cei care spun adevărul şi refuză să linguşească conducerea superioară, scrie Reuters.

„Astăzi am ajuns la punctul de fierbere”, a spus el în clipul publicat pe Gray Zone, canalul Telegram al grupului Wagner.

„De ce vorbesc atât de sincer? Pentru că nu am dreptul să mint în faţa celor care vor trăi în această ţară. Acum ei sunt minţiţi. Mai bine mă omori”.

Şi a adăugat: „Dar nu voi minţi, trebuie să spun sincer că Rusia este în pragul dezastrului. Şi dacă aceste rotiţe nu sunt reglate astăzi, atunci avionul se va dezintegra în aer”.

Sute de comentarii au fost postate pe Gray Zone în câteva ore. „Aşadar ştia”, a scris în primul răspuns un utilizator Telegram al cărui nume se traduce prin „avanpost”.

Prigozhin on the Plane Falling Apart in Mid-air 🇷🇺



"We still have a golden fund, which is gradually being spent, because the golden fund is men with balls. They are not ready to lick the asses of their superiors - they are ready to be honest.



Today we've reached the boiling… pic.twitter.com/noKPpI9PLa