Președintele Consiliului European reafirmă sprijinul UE pentru Ucraina: ”Nu este deloc momentul pentru a relaxa sancțiunile contra Rusiei”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 oct. 2026, 15:22

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat vineri, la Bruxelles, sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, subliniind că menținerea sancțiunilor și intensificarea presiunilor asupra Rusiei sunt esențiale pentru a determina Moscova să accepte o încetare a focului autentică, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul CE.

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