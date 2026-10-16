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Președintele Consiliului European reafirmă sprijinul UE pentru Ucraina: ”Nu este deloc momentul pentru a relaxa sancțiunile contra Rusiei”

FOTO: European Council

FOTO: European Council

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Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 16 oct. 2026, 15:22

Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a reafirmat vineri, la Bruxelles, sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina, subliniind că menținerea sancțiunilor și intensificarea presiunilor asupra Rusiei sunt esențiale pentru a determina Moscova să accepte o încetare a focului autentică, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul CE.

Antonio Costa: Sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina rămâne la fel de solid ca întotdeauna

Mesajul nostru către președintele Zelenski este foarte simplu. Sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina rămâne la fel de solid ca întotdeauna. Nu este deloc momentul pentru a retrage sprijinul pentru Ucraina și pentru a relaxa sancțiunile contra Rusiei. Acum este timpul pentru a ne spori sprijinul și presiunea. Și acest lucru este esențial pentru a convinge Rusia să accepte o încetare a focului reală, pentru a o aduce la masa negocierilor și a opri acest război. Este timpul pentru pace, nu pentru a continua războiul

— a declarat Antonio Costa, înaintea celei de-a doua zile a Consiliului European, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski și de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Președintele Consiliului European a reafirmat angajamentul UE de a susține Ucraina în contextul războiului declanșat de Rusia, subliniind că menținerea sancțiunilor și consolidarea sprijinului european sunt esențiale pentru obținerea unei încetări reale a focului și pentru reluarea negocierilor de pace.

Ucraina avansează în negocierile de aderare la UE. Sprijinul european depășește 231 de miliarde de euro

Totodată, Antonio Costa a reiterat sprijinul Uniunii Europene pentru Ucraina și în perspectiva aderării acesteia la blocul comunitar. În acest context, oficialul european a amintit că, în această săptămână, au fost deschise două noi clustere în cadrul negocierilor de aderare.

Aș dori să vă felicit pe tine și parlamentul vostru, pentru că în mijlocul acestui război oribil continuați să vă respectați angajamentele, să negociați, să aprobați și să faceți reforme. Vă mulțumesc foarte mult pentru exemplul vostru ca europeni. Puteți conta pe noi ca întotdeauna

— a conchis președintele Consiliului European.

Uniunea Europeană și statele sale membre reprezintă principalul furnizor de sprijin financiar, economic, militar și umanitar pentru Ucraina. Până în prezent, au fost mobilizate 231,5 miliarde de euro, dintre care 117,3 miliarde de euro au fost furnizate de la bugetul UE sau garantate de acesta, 77,9 miliarde de euro au fost alocate sub formă de asistență militară, iar 17 miliarde de euro au fost destinate sprijinirii refugiaților ucraineni aflați pe teritoriul Uniunii.

De asemenea, sprijinul include 15,5 miliarde de euro acordate de statele membre și 3,8 miliarde de euro reprezentând venituri obținute din active rusești blocate.

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