Ploi puternice au cauzat inundaţii ”care pot pun în pericol vieţi”, duminică, în statul New York, şi care au transformat străzile în torente şi au luat poduri, determinând-o pe Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a decretat stare de urgență după ce ploile torențiale din ultimele zile au provocat inundații masive. Au fost acoperite de ape mai multe drumuri, iar câteva poduri au fost distruse. În plus, a fost anunțat primul deces din cauza inundațiilor. O femeie a murit în timp ce încerca să-şi părăsească locuinţa, împreună cu un câine, pe Valea Hudsonului, dar a fost luată de puhoiul de ape.

Guvernatoarea Kathy Hochul a decretat starea de urgenţă în comitatele Orange, situat la nord-vest de oraşul New York, şi Ontario, în centrul statului.

”Ne apropiem de un punct critic în acest eveniment meteorologic. Ploi importante - de 220 de milimetri pe metrul pătrat - au creat condiţii care pun viaţa în pericol din cauza unor revărsări bruşte ale apelor”, a avertizat Kathy Hochul.

Hours-long thunderstorms led to flash floods in Rockland, Putnam & Orange counties in New York State. The downpour left houses & vehicles submerged in water. The National Weather Service has issued warnings#flashfloods #heavyrains #rains #newyorkstate pic.twitter.com/NPN6j2mzW6 — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) July 10, 2023

În zonele afectate au fost trimise poliția de stat și echipe de salvare rapidă pe apă, în timp ce sunt așteptate în continuare ploi torențiale și distrugeri masive din cauza inundațiilor.

Au fost rupte poduri, drumuri iar oameni iau rămas blocați în case sau în mașini, pe drumurile afectate, relatează CNN.

DEVELOPING!Flash Flood Emergency declared for the Highland Falls/West Point areas, New York

"It’s not a good situation in Orange County right now. Flooding is bad! Reports of people swept away by rising flash flood waters.https://t.co/6jVcZMpbar #Flood #flooding #Floods #NewYork pic.twitter.com/i6hbKyZ1EI — deepankarthish (@deepankarthishb) July 10, 2023

Mai multe echipaje de urgență cu bărci de salvare a ufost trimise pe Palisades Parkway, autostrada interstatală New York și New Jersey, după ce mai multe persoane blocate în inundații.

#Flood #NewYork NYS Emergency Services with rescue boats on the Palisades Parkway responding to calls of multiple people trapped in the flooding. pic.twitter.com/TrMNmSihUZ — RawNews1st (@Raw_News1st) July 10, 2023

Duminică seară, au fost închise deja mai multe drumuri în cinci comitate din statul New York, de la ora locală 20.00 (luni, 10 iulie, 3.00, ora României). Tot duminică (ora locală în SUA), peste 12.000 de clienţi au rămas fără electricitate.

Meteorologii nu au vești bune. Aceștia au avertizat că vremea nu se va îmbunătăți, iar furtuni puternice urmează și în următoarele ore.