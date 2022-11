Raiduri aeriene turce au avut loc în mai multe oraşe din nordul Siriei, inclusiv oraşul Kobane, sâmbătă seara, au declarat forţele conduse de kurzi şi un grup de monitorizare din Marea Britanie. Atacurile au loc la câteva zile după ce Ankara a dat vina pe Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) pentru atentatul mortal de duminica trecută în centrul Istanbulului.

Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO) a informat că 25 de atacuri aeriene au vizat poziţii aflate sub controlul Forţelor Democratice Siriene (SDF), conduse de kurzi, în zonele rurale din Kobane şi Alep.

"Kobane, oraşul care a învins Isis, este supus bombardamentelor de către aeronavele ocupaţiei turce”, a scris Farhad Shami, purtătorul de cuvânt al Forţelor Democratice Siriene (SDF) conduse de kurzi.

Şeful SDF, Mazloum Abdi, a scris pe Twitter că atacurile constitue o ameninţare pentru întreaga regiune."Acest bombardament nu este în favoarea niciunei părţi. Facem toate eforturile pentru a evita o catastrofă majoră. Dacă izbucneşte războiul, vor fi afectaţi toţi", a scris el.

Cel puţin 12 persoane au fost ucise după ce atacuri aeriene turceşti au lovit ţinte kurde din nord-estul Siriei, transmite duminică dpa, potrivit Agerpres. Anunțul a fost făcut de OSDO, cu sediul în Marea Britanie, care de 11 ani documentează războiul civil din Siria.

#Turkey conducts its military operation "Pence Kilic".



Overnight airstrikes were carried out in northeastern #Syria and #Iraqi #Kurdistan. The strikes are directed against #Kurdish rebels whom the #Turkish authorities accuse of terrorism. pic.twitter.com/dx3DXU0Ue3