Suveranul Pontif, în vârstă de 86 de ani, a făcut această declarație în răspunsul pe care l-a dat seminariștilor despre cum ar trebui utilizate cel mai bine rețelele digitale și sociale.

„Slăbește spiritul. Slăbește sufletul. De acolo intră diavolul: slăbește inima preoțească", a avertizat Papa Francisc.

„Pornografia este un viciu pe care îl au mulți oameni, mulţi laici... chiar şi preoţi şi maici. Diavolul intră de acolo. Şi nu mă refer doar la pornografia criminală, cum ar fi abuzul asupra copiilor: aceasta este deja degenerare. Ci la pornografia oarecum <<normală>>. Aveţi grijă la acest lucru”, le-a mai transmis Suveranul Pontif seminariștilor care învață la Roma, scrie catholicnewsagency.com.

„Pornografia digitală. Am să vă spun pe litere. Nu vă cer să ridicaţi mâna dacă aţi avut cel puţin o astfel de experienţă. Dar, fiecare dintre voi, gândiţi-vă dacă aţi avut experienţa sau aţi avut tentaţia pornografiei în mediul digital”, le-a atras atenția Papa seminariștilor.

„Inima curată, cea care îl primeşte pe Isus în fiecare zi, nu poate primi aceste informaţii pornografice. Sunt la ordinea zilei. Iar dacă puteţi şterge acest lucru din telefoanele mobile, ştergeţi, ca să nu aveţi tentaţia la îndemână. Iar dacă nu puteţi şterge, apăraţi-vă bine ca să nu ajungeţi în această situaţie”, le-a mai spus Papa viitorilor preoţi.

„Scuzaţi-mă dacă intru în aceste detalii despre pornografie, dar există o realitate: o realitate care îi atinge pe preoţi, seminarişti, maici, suflete consacrate. Aţi înţeles? În regulă. Acest lucru este important", le-a explicat Papa Francisc.

Întâlnirea cu seminariștii a avut loc luni, 24 octombrie, însă a fost dat publicității mai târziu de Vatican.

În cadrul întâlnirii cu preoții și seminariștii, Papa a vorbit și despre relația sa cu tehnologia și disconfortul pe care il resimte față de instrumentele digitale moderne. El a povestit şi ce telefon a primit când a fost hirotonit episcop în Argentina: „era ca un pantof, cam atât de mare”. Papa Francisc a mai spus că l-a folosit pentru a da un singur telefon, către sora sa, apoi l-a returnat imediat, potrivit VaticanNews.

„Nu le folosesc pentru că am venit târziu. <<Dăruiți-mi altceva>>, am spus. Nu am putut folosi telefonul. Pentru că psihologia mea nu era în regulă cu asta sau am fost leneş, nu se ştie. Nu este lumea mea, dar trebuie să le folosiți. Dar cu precauție. Trebuie să le folosiţi ca ajutor pentru a merge mai departe, pentru a comunica: este în regulă", a mai spus Suveranul Pontif.