O tânără din Moscova, pe nume Karina, și-a vândut sufletul pentru 100.000 de ruble, echivalentul a aproximativ 1.180 de dolari. Cu banii obținuți, ea și-a cumpărat o colecție de păpuși Labubu și un bilet la un concert de muzică folk, potrivit presei ruse citate de agenția de știri EFE.

Se pare că totul ar fi început, de fapt, ca o glumă a unui expert în marketing, care s-a prezentat pe rețelele sociale drept Dmitri, și care nu se aștepta să primească vreun răspuns. „O tânără pe nume Karina a răspuns, a acceptat înțelegerea, a semnat documentul și l-a pecetluit cu sânge”, a relatat canalul Mash pe Telegram.

Pe contul său de socializare, Dmitri a postat chitanţa oferită pentru plata vânzării sufletului, dar şi o fotografie a tinerei femei care ţine în mână contractul, informaţiile personale ale fetei fiind blurate.

„Tocmai mi-am cumpărat primul suflet. Acordul a fost semnat cu sânge. Mă simt ca Davy Jones, fără îndoială”, a scris el, referindu-se la căpitanul blestemat din celebra saga "Piraţii din Caraibe".

Mash susţine că tânăra nu Și-ar face prea multe griji legat de decizia pe care a luat-o, afirmând chiar că îi este indiferent şi că depinde de noul „proprietar” să decidă ce se va întâmpla cu sufletul ei. Din câte se pare, nici expertul în marketing care a făcut bizara achiziție nu are nicio idee clară în acest sens.

Biserica Ortodoxă Rusă nu a părut însă deloc amuzată în urma acestei situații. Din contră, reprezentanții instituției au atras atenţia că tânăra Karina „şi-a vândut cu adevărat sufletul şi, prin urmare, a ales răul”. Mai mult chiar, aceștia i-au prezis „căderi morale şi personale, boli, suferinţă şi chiar moarte”.