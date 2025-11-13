Omagiu victimelor atacurilor jihadiste din 13 noiembrie 2015 la Paris

Atentatele din noiembrie 2015 au fost o serie de atacuri armate, atentate cu bombă și o luare de ostatici, care au avut loc în arondismentele 10 și 11 din Paris, precum și în apropierea stadionului Stade de France, situat în Saint-Denis. Atacurile au început la ora 22:16, ora României, și au fost revendicate de gruparea Statul Islamic. În total, au fost raportate cel puțin trei explozii și șase atacuri armate, soldate cu 132 de morți, sute de răniți și mii de persoane traumatizate. În plus, două persoane și-au pierdut viața din cauza stresului post-traumatic.

„Zece ani mai târziu, Parisul și întreaga națiune aduc un omagiu în această săptămână victimelor din 13 noiembrie 2015, familiilor și celor dragi”, a scris pe rețelele de socializare primarul Parisului, Anne Hidalgo. „Parisul își amintește. Nu-i vom uita niciodată.”

Comemorările fac parte dintr-o serie de evenimente care vor avea loc joi și vor fi transmise în direct pe posturile de televiziune TF1 și France 2, pe postul de radio France Inter, precum și pe ecrane gigantice amplasate în Place de la République.

În urma atacurilor, statul francez a declarat starea de urgență și a reintrodus controalele la frontieră, iar cetățenii au fost sfătuiți să rămână în case pentru propria lor siguranță. Evenimentele din 13 noiembrie 2015 rămân un moment dureros și definitoriu pentru Paris și întreaga Franță, simbolizând atât pierderea, cât și reziliența unei națiuni în fața terorismului.