Banii sunt alocați pentru asistență militară, lucrări de recuperare a infrastructurii critice și pentru a contribui la investigațiile privind posibile crime de război, a precizat guvernul.

📞: As long as Russia continues its war against Ukraine, NL will provide assistance to Ukraine. Military, humanitarian and diplomatic. We’re allocating €2.5 bn for this in 2023. Ukraine can rely on the Netherlands. We just confirmed this in our conversation with @ZelenskyyUa. pic.twitter.com/VdzMKCqkWR