Înregistrările video distribuite pe rețelele sociale arăta un obiect strălucitor care zboară și apoi explodează pe cer. Publicațiile locale au scris că "un OZN în formă de minge a fost doborât".

Autoritățile au cerut locuitorilor să nu intre în panică și au dat asigurări că cerul este acoperit de sisteme de apărare antiaeriană.

Zona ar fi fost vizată în luna decembrie de un atac cu drone al ucrainenilor.

Kievul a respins, însă, acuzațiile.

‼️ Last night Russian air defenses intercepted a UFO some 7km from the town of Sultan Saly, Rostov region.



