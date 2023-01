Cheneso, care a atins uscatul pe 19 ianuarie, a fost prima furtună tropicală ce a afectat Madagascarul în 2023. Acest stat insular din Oceanul Indian este în mod tradiţional lovit de o serie de furtuni tropicale în fiecare sezon.

Flooding and landslides caused by the passage of tropical storm Cheneso across Madagascar caused 30 deaths, left 20 people missing and affected tens of thousands across the Indian Ocean island nation, according to a provisional assessment Monday. https://t.co/v5bglGnFu0