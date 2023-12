Avionul - un Boeing 737-800 al companiei S7 - a decolat de la Novosibirsk, în Siberia, către Moscova, însă a fost nevoit să se întoarcă din drum pe aeroportul de plecare, a anunţat, vineri, un departament local al Comitetului rus de anchetă însărcinat cu transporturile, relatează AFP preluat de News.ro.

Potrivit unor informaţii preliminare, avionul a avut o problemă la motor.

Niciuna dintre cele 176 de persoane care se aflau la bordul aeronavei nu a fost rănită.

”Aterizarea a avut loc în deplină securitate. Nu au existat victime. Motivele şi circumstanţele incidentului sunt pe cale să fie stabilite”, subliniază Comitetul rus de anchetă.

S7 Airlines Boeing 737-800 (RA-73665, built 2011) experienced engine issues during take-off (runway 25) and climb-out at Novosibirsk-Intl AP (UNNT), Russia. It is understood that both engines(CFM56) emitted flames and series of bangs was heard on board. pic.twitter.com/GkLOfwMVW8