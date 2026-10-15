Netflix pregătește aproape 1.000 de concedieri. Ce departamente vor fi cele mai afectate

Scris de Darius Stănescu Publicat: 15 oct. 2026, 09:39

Netflix intenționează să elimine aproximativ 1.000 de locuri de muncă, echivalentul a circa 6% din personal, în cadrul unei reorganizări mai ample. Planul de concedieri vizează în special echipele de produs, tehnologie, juridic și resurse umane și vine într-un moment în care compania raportează creșteri ale profitului și veniturilor.

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