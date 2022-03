„Negocierile sunt în derulare. E vorba de chestiuni de reglementare generală, încetarea focului, retragerea trupelor de pe teritoriul țării.

Aceste discuții par să fie în punctul cel mai avansat, până în aceste momente singurele efecte ale discuțiilor au fost zonele tampon pentru civili - dar și ele operate cu greu de ambele părți.

Rămâne de văzut în orele următoare care o să fie deznodământul, asta pentru că situația este într-o continuă dinamică”, a punctat consilierul.

Ucraina este în cea de a 20-a zi de război. Rușii au pus tunurile pe principalele orașe: Kiev și Harkov. În capitală au avut loc cele mai puternice explozii de la începutul războiului. Cel puțin patru persoane au murit doar astăzi în Kiev, potrivit primarului. O transmisiune exclusivă de la fața locului arată dezastrul lăsat în urmă de armata lui Putin.

