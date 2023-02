Castelul istoric Gaziantep a fost distrus de primul cutremur care a zguduit violent Turcia luni dimineață. Seismul de magnitudine 7,4 grade a lovit devastator sud-estul Turciei și a dus la cel puțin 1.800 de vieți pierdute.

Cupola şi zidul estic al Moscheei istorice Şirvani de lângă castel s-au prăbușit parțial, fiind construite în secolul al XVII-lea.

Balustradele de fier din jurul curţii s-au împărştiat pe trotuarele din jur. S-a prăbuşit şi zidul de sprijin de lângă castel.

Iar in unele părți superioare ale turnurilor se observă crăpături mari după cutremur.

The fortress/castle in Gaziantep, Turkey, dating back to the 2nd century AD, was destroyed in the earthquake. #OSINT #turkeyearthquake2023 pic.twitter.com/kr1W3hiiJr — OSINT (Uri) (@UKikaski) February 6, 2023

Zidurile de est, sud și sud-est ale Castelului Gaziantep s-au prăbușit.

Bucăți întregi din zidurile castelului s-au desprins și sunt împrăștiate pe șosea.

Cum arăta Castelul Gaziantep înainte de cutremurul major din 6 februarie 2023.

Castelul era de mii de ani în picioare, a fost construit în timpul imperiului hitit, un popor de origine indo-europeană, potrivit unor istorici. Ar fi căpătat forma sa actuală în perioada 527-565 d.Hr. A fost construit pentru prima dată ca turn de veghe în perioada romană. Romanii l-au mărit și i-au dat o altă „față” între secolele al II-lea şi al III-lea d.Hr., fiind extins ulterior.

