Plânsetul disperat al fetiței a fost auzit de un pescar din zonă. Bărbatul s-a apropiat speriat de cutia de carton care plutea în derivă pe râu. Atunci, a descoperit că acolo era o copilă înfășurată într-un material de culoare roșie.

21 day old girl child abandoned by the Ganges in Ghaziabad will be looked after state GOVT..CM @myogiadityanath instructs the admin to take “Baby Ganga” to a children’s home.. pic.twitter.com/Ul2tDfL6as

În barca improvizată, pescarul a găsit și o carte de astrologie pe care erau scrise data nașterii și numele fetiței, botezată Ganga.