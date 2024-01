”România este alături de cetăţenii din Japonia, în aceste momente dificile”, a scris preşedintele Klaus Iohannis pe X.

Şeful statului a transmis sincere condoleanţe familiilor victimelor cutremurului”.

Autorităţile japoneze au anunţat marţi că bilanţul cutremurelor care au lovit luni Japonia a crescut la cel puţin 48 de morţi, în timp ce echipele de salvare au dificultăţi în a ajunge în zonele izolate de pe coasta de vest a ţării, unde clădirile s-au prăbuşit şi drumurile au devenit impracticabile, iar mii de locuinţe au rămas fără curent electric.

Romania 🇷🇴 stands by the people of Japan🇯🇵 in these difficult times. We send our heartfelt condolences to the families and friends of the earthquakes' victims.