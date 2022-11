Compozitorul Andy Stone, cel care a dat-o în judecată pe Mariah Carey, a decis să retragă dosarul, potrivit unui document depus marți la tribunalul federal din New Orleans.

Cazul a ajuns pe masa judecătorilor în luna iunie. Atunci, Stone, care cântă în trupa country-pop Vince Vance & the Valiants, a declarat că piesa sa „All I Want for Christmas Is You” a fost lansată pentru prima dată în 1989. Compozitul o acuza pe Mariah Carey și casa ei de discuri că au copiat melodia fără a-i oferi drepturi de autor.

Deși au același titlu, cele două piese sunt diferite din punct de vedere muzical, iar acest lucru a fost confirmat și de critici.

Între timp, Mariah Carey a început deja pregătirile pentru Crăciun pe ritmurile celebrei sale piese.