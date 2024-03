"A fost nevoie de curaj să meargă pentru a-i aduce un omagiu lui Aleksei Navalnîi. Mii de ruşi l-au găsit. Moştenirea lui este acolo. Memorie eternă", a scris preşedintele francez într-un mesaj postat pe reţeaua de socializare X.

It took a lot of courage to go pay tribute to Alexei Navalny. Thousands of Russians found it within themselves.



This is his legacy.



Memory eternal.