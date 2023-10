O echipă CNN a transmis că a auzit numeroase schimburi de focuri de mitralieră, în timp ce era poziționată în apropierea unui grup de trupe israeliene care menține sub control un perimetru la aproximativ 1 kilometru, în zona localităților Mefalsim and Sderot, potrivit War Monitor.

În mediul online a apărut și o înregistrare video care surprinde schimburile de focuri și momentul în care un grup de luptători Hamas este lovit.

IDF: IDF soldiers neutralized two terrorists in the area of Kibbutz Mefalsim. An ongoing exchange of fire and searches after an additional terrorist are currently taking place. IDF soldiers are continuing to conduct extensive strikes against terrorist organizations in the Gaza… pic.twitter.com/cwKuWgYH33