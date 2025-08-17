Apelul telefonic dintre Serghei Lavrov şi ministrul de externe turc, Hakan Fidan, a avut loc la iniţiativa Turciei, a declarat Ministerul rus de Externe într-un comunicat, relatează HotNews, care citează Reuters.

„Miniştrii de externe au schimbat puncte de vedere cu privire la rezultatele întâlnirii la nivel înalt Rusia – SUA care a avut loc în Alaska pe 15 august”, a spus ministerul de la Moscova.

Turcia a încercat să menţină deschise canalele diplomatice pentru ambele părţi pe parcursul războiului acţionând ca membru NATO, dar şi ca partener atât pentru Rusia, cât şi pentru Ucraina şi ca un potenţial mediator.

Lavrov a vorbit, de asemenea, cu ministrul ungar Peter Szijjarto, în care „părţile au discutat probleme legate de criza ucraineană în contextul rezultatelor summitului Rusia-SUA”.

Ungaria a menţinut legături strânse cu Rusia pe parcursul războiului, adesea opunându-se sancţiunilor UE şi continuând cooperarea cu Moscova, pentru care a primit critici din partea aliaţilor occidentali ai Kievului.

Premierul ungar Viktor Orban a declarat sâmbătă după întâlnirea dintre preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump că „lumea este un loc mai sigur decât era ieri”, în timp ce alţi lideri europeni au reiterat în declaraţia lor comună că „va depinde de Ucraina să ia decizii privind teritoriul său”.