Mai multe filmări distribuite pe reţelele de socializare arată cum pasagerii aleargă către ieşirile staţiei de metrou, după ce poliţia a deschis focul. Oamenii s-au călcat în picioare pentru a fugi din calea gloanțelor.

Iran's security forces repeatedly fire into a crowd of protesters at a Tehran metro station today.



Tehran's residents have been frequently chanting slogans against the regime in the city's metro stations during the protests.