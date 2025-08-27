Mai multe persoane, inclusiv Iurie Vitneanschi, unul dintre liderii partidului Renaştere, afiliat fugarului Ilan Şor, au fost conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie, după ce ar fi încercat să blocheze coloana oficialilor europeni aşteptaţi în cursul după-amiezii de miercuri la Chişinău. „Aceştia intenţionau blocarea coloanelor oficiale în timpul deplasărilor dinspre aeroport”, iar oamenii legii „au ridicat mai multe dispozitive care confirmă acest fapt”, a precizat Diana Fetco, purtătoare de cuvânt a IGP, pentru Ziarul de Gardă.

Pe de altă parte, mai mulţi cetăţeni, inclusiv funcţionari publici şi jurnalişti, ar fi primit mesaje în care sunt ameninţaţi cu moartea, au transmis reprezentanții poliției într-un comunicat. Ofiţerii de investigaţie ar deţine „deja mai multe informaţii” şi întreprind măsuri pentru identificarea şi localizarea persoanelor implicate, se mai arată în comunicatul citat.

„Instituţia noastră califică aceste acţiuni, aşa cum a anunţat şi ieri, drept tentativă de a compromite evenimentele organizate de Ziua Independenţei Republicii Moldova şi de a intimida cetăţenii. Îndemnăm populaţia să ignore acest gen de mesaje şi să sesizeze Poliţia în caz că au recepţionat astfel de mesaje”, mai transmite sursa menționată.

Autorităţile Republicii Moldova avertizaseră în privinţa unor posibile tentative de perturbare a ceremoniilor din Chișinău cu ocazia Zilei Independenţei, cu atât mai mult cu cât sunt aşteptaţi la Chişinău trei dintre liderii europeni „cu greutate”: preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz şi premierul Poloniei, Donald Tusk.

Oamenii sunt, astfel, îndemnați de poliție să nu se lase influenţaţi de „provocatori, exponenţi ai grupurilor de influenţă din Federaţia Rusă”, care ar vrea să creeze dezordine în cadrul evenimentelor dedicate zilei Independenţei Republicii Moldova.