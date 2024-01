Air Canada a confirmat pentru Global News că în momentul în care pasagerii urcau, o persoană „care se îmbarcase în mod normal", a deschis o ușă de pe partea opusă a avionului, în loc să se ducă la locul său, în timp ce aeronava se afla la poartă, relatează Global News preluată de HotNews.ro.

Pasagerul s-a rănit după ce a căzut pe pistă, iar serviciile de urgență și autoritățile au fost chemate la fața locului.

Air Canada is investigating an incident where a passenger on a flight from Toronto to Dubai opened a cabin door before takeoff and fell onto the ground at Pearson Airport, resulting in injuries. pic.twitter.com/vTcQywlAXz