Fumul exploziilor din Ucraina se vede din Republica Moldova - VIDEO

Imagini extraordinare arată coloane uriașe de fum de la exploziile de pe teritoriul ucrainean, văzute dintr-un avion care zboară deasupra Republici Moldova. Nu este clar dacă exploziile au fost de la valul de rachete de vineri dimineață, relatează Sky News.

The whole world must see it❗️💥



These are explosions in Ukraine from a plane window in Moldova.



Every Ukrainian lives in this horror 💔😔