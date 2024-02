În mediul online au apărut primele imagini cu incendii cu focul aprins și baricadele construite de fermierii belgieni, care protestează în fața Parlamentului European de la Bruxelles.

Proteste au loc, zilele acestea, și în Germania, Franța, Belgia și în alte țări europene.

BREAKING:



First videos emerge of fires set and barricades built by protesting Belgian farmers in front of the European Parliament in Brussels.



Farmers are protesting in Germany, France, Belgium and other European countries.



Via @hermanntertsch pic.twitter.com/2qxBYButsk