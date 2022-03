Tetiana Chornovol are 42 de ani. Este ofițer în rezervă și are pregătire de artilerist. În 2014 și-a pierdut soțul care lupta împotriva rușilor în războiul din Crimeea. De la începutul invaziei din Ucraina, Tetiana luptă cot la cot cu bărbații împotriva atacatorilor.

„Cum am pornit aparatul, au apărut tancuri rusești pe ecran în raza rachetelor mele. Am țintit și distrus primul tanc. Interesant a fost că racheta a zburat ceva timp, posibil că tancurile au înregistrat racheta și au reușit să vireze. Dar am tras în rezervorul de combustibil, iar muniția din tanc a explodat. Tancul a zburat literalmente de pe șosea, iar acum este într-un șanț din apropiere”, a afirmat Tetiana Chornovol, militar.

În 2014, Tetiana Chornovol a luptat în batalionul Azov, gruparea militară controversată, acuzată în trecut de crime de război și neonazism.

„Am început să fim sub asediu, dar nu pentru mult timp. Vehicule din armata rusă se opreau și întorceau, deci un singur tanc distrus a fost suficient pentru a opri atacul, coloana de vehicule nu a mai avansat și s-a întors”, a mai mărturisit aceasta.

În 2020, Chornovol a fost acuzată de omor după ce a aruncat cu cocktailuri Molotov în clădirea de birouri a unui partid prorus, iar un om și-a pierdut viața. A fost plasată în arest la domiciliu, dar ulterior eliberată. Cazul ei nu a apucat să ajungă în instanță înainte să înceapă războiul, iar acum își pune viața în pericol pentru a-și apăra țara de invadatorii ruși.