Ursula von der Leyen a insistat asupra schimbului de gaze în caz de criză, despre care afirmă că este esențial.

„Împărțirea gazului este critică. Statele membre au deja de cinci ani obligația, în temeiul legislației UE, de a încheia acorduri de solidaritate. Cu toate acestea, până în prezent, au fost convenite doar 6 din 40 de acorduri posibile. Acest lucru este pur și simplu insuficient. De aceea, vom institui reguli implicite pentru statele membre. Acestea vor fi obligatorii, atât timp cât nu vor încheia acorduri individuale de solidaritate. Solidaritatea în domeniul energiei este un principiu fundamental în tratatele noastre, așa că haideți să dăm viață acestui principiu”, a atras atenția von der Leyen.

Russia’s attacks against civilian infrastructure, especially electricity, are war crimes.



Cutting off men, women, children of water, electricity and heating with winter coming - these are acts of pure terror.



And we have to call it as such. https://t.co/3WY743k1iH