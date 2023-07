Președintele Erdogan a anunțat luni că cere admiterea Turciei în Uniunea Europeană la schimb cu acordul pentru admiterea Suediei în NATO. Cererea vine la peste 20 de ani de când lui Erdogan i s-a închis ușa de la Bruxelles pentru deciziile controversate luate de Turcia.

Ankara va sprijini intrarea Suediei în NATO dacă Uniunea Europeană redeschide negocierile pentru aderarea Turciei la UE, a spus luni preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.

„Deschideţi în primul rând calea pentru aderarea Turciei la Uniunea Europeană şi apoi vom deschide calea pentru Suedia, la fel cum am făcut pentru Finlanda”, a spus, luni, preşedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, în ajunul summitului anual al NATO de la Vilnius.

