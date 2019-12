Donald Trump, dezlănțuit pe Twitter după anunțarea acuzațiilor împotriva sa

Donald Trump a izbucnit, marți, pe Twitter cu o avalanșă de mesaje, consecutive, postate foarte rapid, după anunțul făcut de Camera Reprezentanţilor a Congresului SUA referitor la capetele de acuzare pentru care va fi judecat în Senat, scrie AFP, potrivit Agerpres.

În primul mesaj, postat imediat după anunţul capetelor de acuzare, Trump spune că are „una dintre cele mai de succes preşedinţii pe care le-a avut cineva vreodată”. Trump se laudă cu „cea mai puternică economie din istoria ţării” şi cu „rezultatele palpabile” ale guvernării sale.

To Impeach a President who has proven through results, including producing perhaps the strongest economy in our country’s history, to have one of the most successful presidencies ever, and most importantly, who has done NOTHING wrong, is sheer Political Madness! #2020Election

Liderul de la Casa Albă acuză o „vânătoare de vrăjitoare” împotriva sa, mesaj scris cu majuscule.

„Schiff cel perfid (n. red. - Shifty Schiff, eng.), un politician complet corupt, a făcut o afirmaţie oribilă şi frauduloasă, a citit-o în Congres şi a spus că acele vorbe au venit de la mine. A fost prins, a fost foarte ruşinat, dar nimic nu i s-a întâmplat pentru că a comis această fraudă. Va răspunde pentru aceste lucruri!”, a scris Donald Trump într-unul dintre mesajele sale de pe Twitter. El se referă la democratul Adam Schiff, șeful comisiei pentru supraveghherea serviciilor secrete din Camera Reprezentanților.

Shifty Schiff, a totally corrupt politician, made up a horrible and fraudulent statement, read it to Congress, and said those words came from me. He got caught, was very embarrassed, yet nothing happened to him for committing this fraud. He’ll eventually have to answer for this!