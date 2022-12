Stephen „tWitch" Boss (40 de ani), cunoscutul DJ al emisiunii „Ellen DeGeneres Show" şi dansator care a devenit celebru în cadrul emisiunii „So You Think You Can Dance", a murit.

Autorităţile americane au anunțat că Stephen „tWitch" Boss s-a sinucis.

„Cu cea mai mare durere în suflet trebuie să vă spun că soţul meu Stephen ne-a părăsit. Stephen a luminat fiecare cameră în care a intrat. El preţuia familia, prietenii şi comunitatea mai presus de orice, iar a conduce cu dragoste şi lumină era totul pentru el. A fost coloana vertebrală a familiei noastre, cel mai bun soţ şi tată şi o inspiraţie pentru fanii săi. Să spunem că a lăsat o moştenire ar fi puţin spus, iar impactul său pozitiv va continua să fie resimţit. Sunt sigură că nu va trece o zi în care să nu-i cinstim memoria. Cerem intimitate în această perioadă dificilă pentru mine şi mai ales pentru cei trei copii ai noştri", a declarat Allison Holker Boss, pentru CNN, potrivit mediafax.ro.

Boss a murit prin sinucidere, potrivit medicului legist din LA County. Biroul medicului legist al comitatului LA şi-a încheiat examinarea şi a publicat miercuri raportul privind moartea sa. Boss a fost declarat mort în jurul orei 11:25, marţi dimineaţă, în suburbia Encino din Los Angeles, potrivit medicului legist din comitatul LA. Potrivit acestuia, Boss s-a împușcat în cap.

Cuplul şi-a sărbătorit cea de-a noua aniversare a căsătoriei cu doar câteva zile în urmă. Ei s-au cunoscut în cadrul unui cunoscut concurs de dans.

În 2003, Boss a fost semifinalist în cadrul emisiunii „The Wade Robson Project" de la MTV şi a terminat pe locul doi la concursul de televiziune pentru talente, „Star Search".

Faptul că a devenit finalist la „So You Think You Can Dance" în 2008 a marcat începutul ascensiunii sale şi, mai târziu, a revenit pentru a fi jurat în cadrul competiţiei de dans.