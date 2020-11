Doliu în lumea filmului. Un mare actor, împușcat mortal 

Eddie Hassell era cunoscut pentru rolurile interpretate in filmul nominalizat la Oscar "The Kids Are All Right" (2010) si in serialul TV "Surface" difuzat de postul NBC.

Actorul a fost impuscat duminica dimineata, in timpul unui prezumtiv furt de automobil, insa incidentul este inca investigat.

Cotidianul The New York Times a anuntat ca actorul a fost impuscat in fata apartamentului in care locuieste iubita lui, aflat in Grand Prairie, o suburbie a orasului Dallas, in jurul orei locale 01:00.

Agentul de presa al actorului a dezvaluit pentru acelasi cotidian ca Eddie Hassell a fost impuscat in abdomen si transportat la un spital din apropiere, unde a decedat. Circumstantele care au condus la acea impuscatura nu au fost deocamdata clarificate, scrie ziare.com.

Eddie Hassell a interpretat personajul Phil Nance in 10 episoade ale serialului SF "Surface" difuzat de NBC, in care a jucat alaturi Leighton Meester si Lake Bell.