Actorul Gary Waldhorn, cel care a jucat rolul consilierului David Horton în sitcomul The Vicar of Dibley, a murit, luni, la vârsta de 78 de ani, informează BBC.

În anii ’80-’90, comediantul Gary Waldhorn acesta a apărut în mai multe producții de televiziune, printre care Brush Strokes, Lovejoy sau Gallowglass. De asemenea, în cariera sa, acesta a apărut în mai multe piese de teatru, potrivit sursei citate.

Într-o postare pe Twitter, actor Samuel West a spus că Waldhorn a fost „un om minunat și un actor grozav”.

Starul sitcom-ului “The Vicar Of Dibley” a fost cel mai bine cunoscut pentru că l-a interpretat pe consilierul David Horton în fiecare episod al serialului de comedie care a debutat în 1994.

Cel mai recent a apărut într-o ediție specială de Crăciun, The Vicar Of Dibley In Lockdown, alături de French, care o interpretează pe Geraldine Granger, și James Fleet, care îl interpretează pe fiul său Hugo.

Sad news about Gary Waldhorn. He played my dad, the eponymous king, in both parts of Henry IV at the Old Vic in 1997 (here with my actual dad as the ultimate non-father, Falstaff).



A lovely man and a terrific actor. RIP. pic.twitter.com/7lkzc1GOmF