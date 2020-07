Un mort și peste 50 de răniți într-un grav accident feroviar, în Portugalia. ZECI de pompieri intervin

Din primele informații, o persoană a murit, iar alte 50 au fost rănite. La fața locului intervin aproape 80 de pompieri, cu 26 de vehicule.

La bordul trenului Alfa Pendular, cel mai rapid din Portugalia, se aflau 240 de persoane, a precizat purtătorul de cuvânt. El a adăugat că dintre cei 35 de răniţi, 30 au răni minore şi cinci sunt răniţi grav.

One killed and at least 50 people injured in high speed train derailment in Portugal



