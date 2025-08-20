Mesaj lăsat lângă rămășițele umane

Presa locală relatează că, lângă cadavre, a fost găsită o pătură pe care era scris un mesaj de avertisment adresat unor bande rivale. Textul era semnat de un grup care se autointitulează „La Barredora” („Măturătorul”). Numele coincide cu cel al unei organizații criminale mai puțin cunoscute din statul Guerrero, însă nu este confirmat că aceasta ar fi responsabilă de atrocitate.

Procuratura a anunțat că victimele sunt șase bărbați și că a fost deschisă o anchetă pentru identificarea autorilor și a motivelor crimei. Deocamdată, nu există indicii clare privind gruparea implicată.

Regiunea este afectată nu doar de traficul de droguri, ci și de fenomenul cunoscut sub numele de „huachicolea” – contrabanda cu combustibil, o activitate extrem de profitabilă pentru bandele criminale locale.

Context de violență tot mai amplă

Deși Puebla și Tlaxcala nu sunt, în mod tradițional, zone marcate de violență extremă, Mexicul traversează o perioadă de intensificare a conflictelor dintre carteluri.

În iunie, în statul Sinaloa au fost descoperite cadavrele a 20 de persoane, dintre care patru decapitate.

În mai, șapte tineri au fost împușcați mortal în timpul unei sărbători religioase în Guanajuato.

În ultimele două decenii, ofensiva guvernului mexican împotriva cartelurilor, începută în 2006 prin mobilizarea armatei, a generat un val de violențe. Statisticile oficiale indică sute de mii de victime și zeci de mii de dispăruți.

Până în prezent, autoritățile federale nu au comentat public acest caz. Incidentul survine în contextul campaniei lansate de președinta Claudia Sheinbaum împotriva traficului de fentanil, drog care alimentează violența și rivalitățile dintre carteluri.