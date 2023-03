Rusia și China s-au aliniat „în mod clar” la propaganda și dezinformarea cu privire la războiul din Ucraina, iar Statele Unite și Occidentul nu au investit suficient de-a lungul anilor în combaterea și contracararea unei astfel de dezinformari, este mesajul de la nivel înalt din Departamentul de Stat.

„Statele Unite ca țară, Occidentul ca societate, au manifestat o lentoare în a accepta și a realiza în ce măsură China și Rusia au făcut din operațiunile lor în spațiul informațional o parte integrantă a obiectivelor lor naționale. China și Rusia au cheltuit zeci de miliarde de dolari pe dezinformare de-a lungul anilor și cred că abia ne dăm seama, ca țară și ca societate”, a declarat presei un oficial înalt din Departamentul de Stat, potrivit CNN.

Acesta a sugerat că eforturile de dezinformare au fost de facto sponsorizate de stat, pentru că „în Rusia și China, credem, în general, că operațiunile principale ale mass-media sunt bine aliniate la direcția guvernelor lor”.

Oficialul de la Departamentul de Stat american a anunțat că șeful Centrului de implicare globală (GEC) va ajunge în câteva zile în Europa de Est, „unde există operațiuni care repetă și oficializează dezinformarea rusă. Astfel, se va implica alături de guvernele acelor țări pentru desființarea, atenuarea sau reducerea acesteia, în loc să permită acelor oameni să o propage și să o oficializeze”.

„Cred că s-a vorbit despre obiectivele lor (Rusiei și Chinei, n.r.), dar nu cred că am folosit încă resursele și energia care ar fi trebuit. Iar asta nu înseamnă că oamenii nu au încercat să facă ce trebuie. Doar în ultimii ani am ajuns cu toții să vedem partea întunecată a revoluționării comunicațiilor din tehnologia digitală. Între timp, rușii și chinezii, în special, au lucrat la această parte întunecată”, a mai spus oficialul din Departamentul de Stat american.

Acesta a mai precizat că războiul din Ucraina a ajutat la „trezirea” Occidentului în legătură cu dezinformarea, adăugând că, „atunci când democrațiile sunt provocate, așa cum au fost de la invazia Rusiei în Ucraina, își arată puterea, ca în acest ultim an. Autocrațiile sunt mai slabe în urma acestui ultim an. Așa că, cred că, atunci când suntem provocați, reușim, însă nu am fost suficient de determinați și deciși”.

Oficialii americani descriu Moscova și Beijingul ca „o cameră de ecou” și „o buclă de feedback” de răspândire a narativelor false despre război și au spus că „încearcă să atragă din ce în ce mai multă atenție prin comunicarea acestor narațiuni (false, n.r.)”.

Centrul de implicare globală al Departamentului de Stat, care are drept sarcină contracararea dezinformării străine, a publicat un raport în urmă cu câțiva ani în care se arăta că guvernul rus „operează dezinformarea la cele mai înalte niveluri de guvernare”, iar „sistemul de propagandă chinezesc este operat la cele mai înalte niveluri de guvernare.”