Epoca victoriana a fost fara indoiala una dintre cele mai bizare din istorie. O perioada marcata de obiceiuri destul de sinistre si experimente ciudate, in contextul evolutiei medicale si tehnologice, epoca in care Regina Victoria conducea Anglia in straiele ei negre, de vaduva, a fost una in care si practicile sexuale erau de-a dreptul bizare, daca le comparam cu cele de azi.