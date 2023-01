Seismul s-a produs sâmbătă seară la ora 20:14:43 (ora locală a României), în nord-vestul Iranului, la frontiera cu Turcia, la o adâncime de 15 km. Cutremurul semnificativ a avut magnitudinea mb 5.6, transmite INDFP.

Potrivit Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC), cutremurul a avut o magnitudine de 5,6 şi s-a produs la o adâncime de 10 kilometri. Presa iraniană a mai precizat că seismul ar fi avut avut o magnitudine de 5,9 şi a lovit provincia Azerbaidjanul de Vest.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 64km E de Khowy, 65km NV de Tabriz, 107km NE de Orumiyeh, 182km N de Mahabad, 199km E de Van, 214km N de Bukan, 220km SE de Yerevan, 230km V de Ardabil, 245km N de Saqqez, 260km S de Ganja, potrivit INDFP.

Au fost distruse mai multe locuințe din orașul Khoy, au fost avariate mașini, potrivit presei iraniene, scrie Reuters.

Snowing in the northwestern city of #Khoy. The temperature is reportedly -3 Celius right now. as many people have rushed to the streets following a massive 5.9 magnitude #earthquake. pic.twitter.com/7UDxMPFiEw