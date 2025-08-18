Din primele informații, motorul drept al aeronavei s-a defectat în plină decolare, la o altitudine de aproximativ 457 metri, iar piloţii au redirecţionat zborul către Italia.

Eine Condor-Maschine, die auf dem Weg von Korfu nach Düsseldorf war, ist gestern in Brindisi in Italien notgelandet. Verletzt wurde niemand. Heute sollen die 247 Passagiere mit einer Ersatzmaschine ihren Flug fortsetzen.

”Ne cerem scuze pentru disconfrotul creat, însă securitatea pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment”, a anunţat într-un comunicat Condor Flugdienst GmbH.

”A fost o experienţă oribilă. Eu am trimis SMS-uri de adio, pentru că credeam că este sfârşitul”, a declarat Bild una dintre pasagere.

Yesterday, Condor flight #DE3665, a Boeing 757-300 (D-ABOK) from Corfu to Düsseldorf, suffered engine surges shortly after takeoff with flames and loud bangs reported from the right engine.

The crew shut it down, declared an emergency, and safely diverted to Brindisi, Italy

În pofiida agitaţiei de la bord, pilotul şi-a păstrat calmul, a informat pe toată lumea despre situația în care se afla aeronava şi a încercat să-i liniştească pepasageri.

Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă o noapte în Italia, însă nu toţi au fost cazaţi la hotel. Unii dintre ei au râmas în aeroport, prim pături și vouchere pentru alimente.

Ulterior, aceștia au fost preluați de un alt avion, care a decolat duminică spre Düsseldorf.

O anchetă este în curs în vederea stabilirii cauzelor incidentului.