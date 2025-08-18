Clipe de coșmar la bordul unui avion cu destinația Düsseldorf, după ce unul dintre motoare a luat foc. Aeronava a aterizat de urgență în Italia

Clipe de coșmar la bordul unui Boeing 757-300, după ce unul dintre motoare a luat foc. Aeronava a aterizat de urgență / Captură video
Clipe de groază pentru pasagerii unui zbor Corfu–Düsseldorf. Avionul cu care se deplasau, un Boeing cu 273 de oameni la bord, a aterizat de urgență, sâmbătă, la Brindisi, Italia, după ce unul dintre motoare a luat foc. Pasagerii susțin că la bord ar fi avut loc o explozie, fapt ce i-a determinat pe oameni să trimită SMS-uri de adio celor dragi.

Din primele informații, motorul drept al aeronavei s-a defectat în plină decolare, la o altitudine de aproximativ 457 metri, iar piloţii au redirecţionat zborul către Italia.

”Ne cerem scuze pentru disconfrotul creat, însă securitatea pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment”, a anunţat într-un comunicat Condor Flugdienst GmbH.

”A fost o experienţă oribilă. Eu am trimis SMS-uri de adio, pentru că credeam că este sfârşitul”, a declarat Bild una dintre pasagere.

În pofiida agitaţiei de la bord, pilotul şi-a păstrat calmul, a informat pe toată lumea despre situația în care se afla aeronava şi a încercat să-i liniştească pepasageri.

Pasagerii au fost nevoiţi să petreacă o noapte în Italia, însă nu toţi au fost cazaţi la hotel. Unii dintre ei au râmas în aeroport, prim pături și vouchere pentru alimente. 

Ulterior, aceștia au fost preluați de un alt avion, care a decolat duminică spre Düsseldorf.

O anchetă este în curs în vederea stabilirii cauzelor incidentului.