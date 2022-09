Charles Philip Arthur George, prinţ de Wales, s-a născut la Palatul Buckingham din Londra, la 14 noiembrie 1948, fiind primul copil al reginei Elisabeta a II-a şi al prinţului Filip, duce de Edinburgh, din cei patru ai cuplului regal. Charles are o soră, pe Anne, Prinţesă Regală (n. 15 august 1950) şi doi fraţi, Andrew, duce de York (n. 19 februarie 1960) şi Edward, conte de Wessex (n. 10 martie 1964).



Prinţesa Elisabeta a fost proclamată regină, la vârsta de 25 de ani, în urma morţii tatălui său, regele George al VI-lea, la 6 februarie 1952. Prinţul Charles a devenit, astfel, moştenitor al tronului şi a preluat titlul de duce de Cornwall, fapt reglementat de un document al regelui Edward al III-lea din 1337, precum şi mai multe titluri nobiliare scoţiene: duce de Rothesay, conte de Carrick, baron de Renfrew, lord de Isles, prinţ şi Mare Steward al Scoţiei, potrivit www.princeofwales.gov.uk.



În vârstă de patru ani, prinţul Charles a participat la ceremonia de încoronare a reginei Elisabeta a II-a, care a avut loc la 2 iunie 1953.



Părinţii săi au hotărât ca micul prinţ să meargă la şcoală, mai degrabă decât să înveţe cu profesori particulari. Astfel, prinţul Charles a început şcoala la ''Hill House'' din West London, la 7 noiembrie 1956. După 10 luni, a devenit intern la Şcoala pregătitoare ''Cheam'' din Berkshire. În iulie 1958, regina l-a numit prinţ de Wales.



În aprilie 1962, prinţul a început primul semestru la Gordonstoun, şcoală aflată lângă Elgin, Scoţia, pe care o urmase cu ani în urmă şi tatăl său, ducele de Edinburgh. În 1966, Charles a petrecut două semestre ca student la Timbertop, Melbourne, Australia. S-a reîntors la Gordonstoun pentru ultimul an.



În 1967, prinţul de Wales a studiat arheologia şi antropologia la Universitatea din Cambridge, în Colegiul Trinity. Şi-a schimbat opţiunea, urmând cursuri de istorie. A obţinut licenţa în 1970, potrivit sursei citate.



Charles Philip Arthur George a fost învestit, la 1 iulie 1969, cu titlul de prinţ de Wales, de regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord. Ceremonia s-a desfăşurat la Castelul Caernarfon, regiunea Gwynedd (nordul Ţării Galilor). În ziua de 11 februarie 1970, şi-a ocupat locul cuvenit în Camera Lorzilor.



A început pregătirea militară la Colegiul Cranwell "Royal Air Force - RAF'' din Lincolnshire (martie 1971), devenind pilot. Prinţul efectuase, la cererea sa, o serie de exerciţii de zbor, în timp ce se afla la studii la Cambridge. În septembrie 1971, s-a îndreptat spre o carieră în marina militară. După un curs de şase săptămâni la Colegiul Marinei Regale din Dartmouth, a efectuat stagiul la bordul distrugătorului HMS Norfolk şi a două fregate. S-a calificat ca pilot de elicopter în 1974, înainte de a se alătura echipei 845 Naval Air Squadron de pe portavionul HMS Hermes. La 9 februarie 1976, prinţul a preluat, pentru o perioadă de nouă luni, comanda căutătorului de mine HMS Bronington.



Prinţul Charles s-a căsătorit cu Lady Diana Spencer (n. 1 iulie 1961 - m. 31 august 1997), la 29 iulie 1981, la Catedrala St. Paul. Lady Diana a devenit prinţesă de Wales. Cuplul princiar a avut doi fii: William Arthur Philip Louis (n. 21 iunie 1982) şi Henry Charles Albert David (n. 15 septembrie 1984). La 9 decembrie 1992, cuplul princiar şi-a anunţat despărţirea, divorţul pronunţându-se la 28 august 1996. La 31 iulie 1997, Diana, prinţesă de Wales, a murit, într-un accident de maşină, la Paris.



La 9 aprilie 2005, prinţul Charles s-a căsătorit, în cadrul unei ceremonii civile, cu Camilla Parker Bowles, care a primit titlul nobiliar de ducesă de Cornwall. A urmat o ceremonie religioasă la Capela Sf. George de la Castelul Windsor.



A publicat numeroase cărţi, printre care cele mai cunoscute sunt ''The Old Man of Lochnagar'' (1980) şi ''A Vision of Britain'' (1989). A fost distins cu numeroase premii şi medalii: Legiunea de Onoare (1984), Premiul European al Mediului (1988), Premiul Spoleto (1989), Autorul britanic al anului (1990).



Este implicat, de mai bine de 35 de ani, în acţiuni caritabile, fiind preşedinte sau patron a peste 420 de organizaţii caritabile, potrivit http://printuldewales.org/. Dintre acestea, 14 formează grupul The Prince's Charities. The Prince of Wales's Charitable Foundation a fost înfiinţată în 1979 şi acţionează ca o umbrelă pentru toate cele 14 organizaţii. Este una din cele mai mari iniţiative caritabile din Marea Britanie, oferind finanţări (nerambursabile) şi sprijinind multe cauze caritabile. Prin aceeaşi fundaţie, se derulează şi un program internaţional de dezvoltare durabilă (International Sustainability Unit) şi un program de responsabilitate socială pentru marile corporaţii.



Manifestă un deosebit interes pentru România. A efectuat, începând cu anul 1998, o serie de vizite oficiale dar şi particulare în România, implicându-se în păstrarea patrimoniului cultural românesc, achiziţionând şi restaurând mai multe case vechi din mediul rural. Cea mai recentă vizită în România a fost la 25 mai 2022, având atunci întrevederi cu preşedintele şi cu premierul României, dar şi cu Custodele Coroanei române, Margareta. În prezent, are mai multe proprietăţi în România.



La 2 iunie 2015, a fost lansată Fundaţia ''Prinţul de Wales'', organizaţie caritabilă ce sprijină conservarea patrimoniului arhitectural, agricultura şi dezvoltarea durabilă în România. Principalul obiectiv al organizaţiei este dezvoltarea aptitudinilor profesionale în comunităţile rurale pentru a ajuta localnicii să îşi găsească mai uşor un loc de muncă. Fundaţia ''Prinţul de Wales'' este parte din ''The Prince's Charities Group'' şi are sediul în Viscri, judeţul Braşov, localitate aflată în patrimoniul UNESCO.



Preşedintele Klaus Iohannis i-a conferit, la 29 martie 2017, Ordinul Naţional "Steaua României" în Grad de Mare Cruce, în semn de "preţuire pentru activitatea în România şi pentru promovarea imaginii acesteia în lume".



În septembrie 2019, a pus bazele Iniţiativei Pieţelor Durabile, în colaborare cu Forumul Economic Mondial, potrivit https://www.princeofwales.gov.uk/.



La 10 mai 2022, Prinţul Charles a rostit primul său discurs al tronului, în locul mamei sale, regina Elisabeta a II-a. În uniforma de amiral, Prinţul Charles a subliniat priorităţile guvernului britanic, condus la acea vreme de prim-ministrul conservator Boris Johnson. Numeroase teme, incluzând puterea de cumpărare, Irlanda de Nord sau "apărarea democraţiei" în lume, în special în Ucraina, au fost trecute în revistă de Prinţul Charles, potrivit AFP.



Primul fiu al lui Charles, prinţul William, duce de Cambridge, s-a căsătorit la 29 aprilie 2011 cu Kate Middleton. Cei doi au, în prezent, trei copii: prinţul George (n. 2013), prinţesa Charlotte (n. 2015) şi prinţul Louis (n. 2018). După moartea reginei Elisabeta a II-a, Prinţul William a devenit prinţ moştenitor.



Cel de-al doilea fiu al lui Charles, prinţul Harry, duce de Sussex, s-a căsătorit cu Meghan Markle la 19 mai 2018. Cei doi au împreună doi copii: Archie Mountbatten-Windsor (n. 2019) şi Lilibet Mountbatten-Windsor (n. 2021).