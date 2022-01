Gala era programată să aibă loc pe 31 ianuarie pe o arenă din centrul oraşului Los Angeles şi transmisă în direct de reţeaua CBS.



„Având în vedere incertitudinea în ceea ce priveşte varianta Omicron, organizarea spectacolului pe 31 ianuarie include pur şi simplu prea multe riscuri”, au anunţat într-un comunicat comun CBS şi Recording Academy, asociaţia americană a profesioniştilor din industria muzicală care organizează premiile Grammy, adăugând că o nouă dată va fi anunţată în curând.



Nominalizările pentru cea de-a 64-a ceremonie de decernare a premiilor Grammy au fost anunţate în noiembrie.



Muzicianul american de jazz Jon Batiste şi cântăreţul canadian Justin Bieber sunt în fruntea nominalizărilor pentru premiile Grammy. Cu 11 nominalizări, pianistul afro-american şi totodată artist R&B în vârstă de 35 de ani este cu mult în faţa megastarului pop canadian în vârstă de 27 de ani, cu opt nominalizări. Doja Cat şi H.E.R. au, de asemenea, opt, iar Billie Eilish şapte. Olivia Rodrigo, o cântăreaţă şi actriţă americană în vârstă de 18 ani, are şapte nominalizări.



Ceremonia din 2021 a Premiilor Grammy a fost, de asemenea, amânată din cauza pandemiei de COVID-19. Ceremonia a fost organizată în martie în loc de luna ianuarie şi a inclus o combinaţie de segmente preînregistrate şi segmente live în în faţa unui public restrâns, care a respectat distanţarea socială.



Organizatorii au sperat să revină anul acesta la un format mai apropiat de evenimentul tradiţional, cu un public numeros în interiorul fostului Staples Center, redenumit Crypto.com Arena. Trevor Noah, comediant şi gazdă de televiziune, fusese selectat să prezinte evenimentul.



CBS şi Recording Academy au declarat că s-au consultat cu autorităţile locale, cu experţi sanitari şi cu artişti înainte de a decide să renunţe la evenimentul din ianuarie.



''Sănătatea şi siguranţa celor din comunitatea noastră muzicală, a publicului aflat în direct şi a sutelor de persoane care lucrează în mod neobosit la producerea spectacolului nostru rămân prioritatea noastră principală'', au spus organizatorii.



Şi alte evenimente din industria divertismentului au fost amânate sau modificate. Organizatorii Festivalului de Film Sundance din această lună din Park City, Utah, au anunţat marţi că au anulat evenimentele cu prezenţă fizică, care se vor desfăşura online.



De asemenea, cea de-a 27-a ediţie a galei anuale Critics Choice Awards, programată duminică, 9 ianuarie, a fost amânată în contextul creşterii numărului de cazuri de coronavirus pe teritoriul Statelor Unite. Critics Choice Association, organizatorul galei, a precizat că a ajuns în mod „colectiv” la decizia „prudentă şi responsabilă” de a amâna evenimentul, la două zile după ce anunţase că gala se va desfăşura cu prezenţă fizică.



BAFTA Los Angeles şi-a anulat de asemenea evenimentul anual Tea Party preconizat să se desfăşoare cu prezenţă fizică la hotelul Four Seasons din Beverly Hills pe 8 ianuarie invocând motive similare.



Organizatorii Globurilor de Aur au decis să nu renunţe la ceremonia de decernare a premiilor prevăzută pentru duminică, care va avea loc însă în absenţa publicului şi fără a fi transmisă la televiziune. Asociaţia Presei Străine de la Hollywood (Hollywood Foreign Press Association - HFPA), care decernează aceste premii, este de luni de zile ţinta unor acuzaţii de rasism, sexism, hărţuire şi corupţie. Seara de gală a Globurilor de Aur deschide în mod tradiţional sezonul premiilor cinematografice şi beneficiază de prezenţa celor mai importante nume de la Hollywood. Anul acesta însă vedetele vor fi absente, iar NBC a anunţat că nu va transmite ceremonia. Aceste aspecte nu vor împiedica însă HFPA să decerneze premiile duminică, la Beverly Hills Hotel, pentru a evidenţia "activitatea filantropică" a asociaţiei.



Ediţia din 2022 a galei premiilor Oscar nu este pentru moment pusă sub semnul întrebării şi este în continuare preconizată pentru 27 martie