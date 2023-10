Tunelurile săpate de Hamas vor pune probleme mari armatei israeliane, în cazul unei invazii terestre în Gaza. Experții spun că aceasta ar fi cea mai mare rețea subterană din lume care include aproximativ 1.300 de tuneluri cu o lungime totală de aproximativ 500 de kilometri. Cele mai multe au doi metri înălțime și doi metri lățime.

Experții cred că aici sunt ținuți ostaticii răpiți de Hamas din Israel și presupun că anumiți membri din conducerea Hamas se ascund tot în subteran. Locurile secrete complică astfel luptele deja dificile din Fâșia Gaza, un teritoriu dens populat, care a fost ținta unor bombardamente după atacul Hamas, relatează Realitatea PLUS.

Cele peste 1.000 de tuneluri Hamas, provocare pentru armata israeliană / Foto: Profi Media

„Tunelurile permit luptătorilor să se deplaseze în siguranță și în mod liber între mai multe poziții de luptă. În acest fel, ele neutralizează avantajele Israelului la capitolul arme, tactică, tehnologie și organizare", explică John Spencer, fondator al grupului de lucru internațional din SUA pentru războiul subteran, potrivit Deutsche Welle.

We have all now heard about how bad #Hamas tunnels are, but what can the @IDF do about them? Fill with cement, seawater, smoke? Bunker busters? I sat down with @RichemondBarak on my #podcast to discuss it all. Have a listen. https://t.co/kXN3Jxk85M