Jurnalistul bulgar de investigaţie Christo Grozev a fost trecut pe lista persoanelor căutate în Rusia, potrivit site-ului Ministerului de Interne al Rusiei.

Grozev este căutat în temeiul unui articol din Codul penal, fără a fi precizat care este articolul care justifică annunțul de la Kremlin.

Împotriva lui Grozev a fost deschis un dosar penal privind diseminarea de "ştiri false" despre armata rusă.

Grozev este principalul investigator pentru Rusia al grupului de investigaţie Bellingcat, care se concentrează pe "ameninţări la adresa securităţii, operaţiuni clandestine extrateritoriale şi militarizarea informaţiilor", potrivit site-ului Bellingcat.

"Nu am nicio idee despre motivele pentru care Kremlinul m-a pus pe "lista sa de persoane căutate", prin urmare nu pot oferi niciun comentariu în acest moment. Într-un fel, nu contează - de ani de zile au arătat clar că sunt speriaţi de munca noastră şi că nu s-ar opri de la nimic pentru a o face să dispară", a declarat el într-o postare pe Twitter, luni.

A general comment: I have no idea on what grounds the Kremlin has put me on its "wanted list", thus I cannot provide any comments at this time. In a way it doesn't matter - for years they've made it clear they are scared of our work and would stop at nothing to make it go away. https://t.co/fd4Evbd7gJ